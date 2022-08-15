أنقرة (زمان التركية) – جمع العروسان التركيان أحمد صادق أراس وفايزة دميريل القمامة من على شاطىء بحيرة فان، للفت الإنظار إلى التلوث.

أراس “24 عاما” وزوجته فايزة “24 عاما”، يعملان مهندسا اختبار برمجيات في العاصمة أنقرة، ولكنهما يوم زفافهما جاءا إلى مسقط رأسمها في بلدة “أريتيش” بولاية وان، ليجمعا القمامة من على البحيرة.

ونظف الزوجان الشاطىء من القمامة بعد أن رقصا أولا في قاعة الزفاف، مع الضيوف.

وقال أحمد صادق أراس: “بحيرة فان مهمة جدًا بالنسبة لنا. اليوم هو أول أيام حيانا الزوجية، وأردت مع زوجتي جمع القمامة من الشاطئ ورفع مستوى الوعي للفت الانتباه إلى خطورة التلوث في بحيرة فان قبل الزفاف”.

أما العروس فايزة، فقالت: “الوعي البيئي مهم للغاية ويجب على الجميع الاهتمام بالبيئة. تلويث الطبيعة يضر بنا وجميع الكائنات الحية. أردنا تنظيم مثل هذا الحدث لجذب الانتباه. ادعوا الجميع لهذا الوعي. من فضلكم لا نلوث البيئة. سنكون سعداء للغاية إذا انتبهنا لهذا الأمر لأنفسنا وبيئتنا”.