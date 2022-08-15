أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب السعادة، تمال كارامولا أوغلو، إن إعادة ترشح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ممكنة فقط بقرار من البرلمان التركي.

تصريحات كارامولا أوغلو، جاءت خلال اجتماعه مع أعضاء جمعية التضامن والثقافة الشعبية في بورصة.

وأوضح كارامولا أوغلو أن هناك حوالي 10 أشهر متبقية على الانتخابات، ومع ذلك، ليس من السهل إجراء تقدير حول موعد إجراء الانتخابات، حيث أن الرئيس هو الشخص الوحيد المخول بإعلان ذلك.

وأضاف رئيس حزب السعادة: “إذا وجد طيب بك أنه من المناسب إجراء الانتخابات في وقت مبكر، فسوف يتخذ القرار بنفسه. لا يمكن أن يكون أحد عقبة أمام إعادة انتخابه. ومع ذلك، فإن إعادة انتخابه ممكنة فقط بقرار من البرلمان، لأنها ستكون الولاية الثالثة”بينما ينص الدستور على أنه لا يتم انتخاب الرئيس لأكثر من ولايتني متتاليتين.

واستبعد كارامولا أوغلو أن يرشح أردوغان شخصًا آخر بديلا عنه.

وتابع كارامولا أوغلو: “في هذه المرحلة، أنا مهتم فيما يتعلق بأن الأحزاب الستة المعارضة تجتمع وتناقش هذه القضايا، وبطريقة ما، هم في استعداد مشترك للانتخابات”.

وأعرب كارامولا أوغلو عن أمله أن تتطور هذه الاستعدادات في اتجاه إيجابي، وأن لا تنحرف ترطيا لطريق آخر غير قانوني، ولهذا السبب يجب ان نكون أكثر حرصًا على إجراء هذه الانتخابات في سلام وانسجام.