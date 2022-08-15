أنقرة (زمان التركية) – نشر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تغريدة على تويتر، بمناسبة الذكرى الـ21 لتأسيس حزب العدالة والتنمية.

وأوضح أردوغان في تغريدته أنهم في حزب العدالة والتنمية “يحملون نفس الإثارة والحماس في قلوبهم، كما كانت في 14 أغسطس 2001، وقت تأسيس الحزب”.

وأضاف الرئيس: “نحن نسير في طريقنا بنفس التصميم لغزو القلوب وكسب القلوب. لم نتراجع أبدًا عن قضية خدمتنا لتركيا، ولن نفعل”.

يذكر أن تركيا تشهد العام القادم انتخابات حاسمة، تصر أحزاب المعارضة خلالها على إزاحة أردوغان وحزب العدالة والتنمية عن السلطة.