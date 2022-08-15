أنقرة (زمان التركية) – قرر بولنت أرينتش، المستشار السابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاحتفال بالذكرى الـ21 لتأسيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، بطريقة مثيرة.

بولنت أرينتش الذي لم تتم دعوته لحضور الاحتفال الرسمي للحزب، شارك صورة قديمة تجمعه بالرئيس أردوغان، والرئيس التركي السابق، عبد الله جول.

ونشر أرينتش تعليقًا مع الصورة جاء فيه: “الذكرى الحادية والعشرون السعيدة لأملنا”.

قال أرينتش: “حزب العدالة والتنمية، الذي أسسه أولئك الذين وقفوا ضد نظام عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، والحظر بحق شعبنا.. كان أمل أمتنا”.

وأضاف أرينتش: “منذ 21 عامًا حتى اليوم، وضعنا أساسًا متينًا للسياسة التركية. اليوم، أرسينا أساسًا قويًا في السياسة التركية. واليوم، نحتاج إلى أن نحول وجهنا إلى مجموعة كاملة من القيم على هذا الأساس. إنها الذكرى السنوية الحادية والعشرون لأملنا”.

الرئيس التركي السابق عبد الله جول، كان قد أعلن قرار الترشح لانتخابات الرئاسة في عام 2018 أمام الرئيس رجب طيب أردوغان، لكنه تراجع لاحقًا، ومنذ ذلك الحين أصبح عبد الله جول من خصوم أردوغان، ولم يعد له نشاط في حزب العدالة والتنمية رغم أنه من المؤسسين له، ولا يتم دعوته من قبل الرئاسة أو الحزب الحاكم لحضور أي مناسبة وطنية.

يذكر أنه عقب هجوم غير مباشر من الرئيس رجب أردوغان، أعلن بولنت أرينتش في نوفمبر 2021، استقالته من منصبه مستشار الرئيس، مع استمرار عضويته بحزب العدالة والتنمية الحاكم، وقال إنه عازم على مواصلة الدفاع عن الصواب كسياسي شجاع وصادق وداعم للقانون.

كما انتقد أرينتش سياسة الاستقطاب التي يتبعها الرئيس أردوغان، وقمع المعارضة، والإصرار على استمرار اعتقال الناشط المدني عثمان كافالا والزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش رغم قرارات الإفراج الصادرة بحقهما من الحكمة الأوروبية، كما رفض هجوم أردوغان على رجل الأعمال الأمريكي، جورج سوروس.