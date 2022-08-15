أنقرة (زمان التركية) – قال حمزة داغ نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، إن حزبهم سيكون الحزب الأول في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

قال حمزة داغ، في مؤتمر صحفي عقد في معرض ومركز المؤتمرات بغرفة أنقرة التجارية، بمناسبة الذكرى الـ 21 لحزبه، إن حزب العدالة والتنمية هو الحركة السياسية التي تمكنت من البقاء في السلطة لأطول فترة في تاريخ جمهورية تركيا.

يأتي ذلك في حين، تصر أحزاب المعارضة على الإطاحة بحزب العدالة والتنمية ورئيسه رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقبلة.

وأضاف داغ: “في الواقع، يأتي هذا النجاح لأن حزب العدالة والتنمية هو أكثر من مجرد حزب سياسي. حزب العدالة والتنمية هو عائلة، وطن، إنه حزب استمع دائمًا إلى صوت الشعب واندمج مع أمته. بالإضافة إلى هذه الرابطة التي أنشأناها مع أمتنا، ومع كل فرد من أفراد شعبنا”.

وذكر أن هذا العام يتم الاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس حزب العدالة والتنمية تحت شعار “لقد أصبحنا واحدًا، أصبحنا 21 عام”، وقال “هذا الشعار هو حقيقة واضحة لمغامرة حزب العدالة والتنمية”.

وتابع داغ: “اليوم، أصبح حزب العدالة والتنمية أقوى وأكثر حيوية وأحدث والحزب الذي يستمد قوته من ماضيه. حزب العدالة والتنمية يدين بقوته وقدرته على الصمود في وجه الصعوبات، بفضل التضامن بين كل اللجان تحت قيادة زعيمه”.

وأكد داغ أنه يثق في أن حزب العدالة والتنمية سيكون الأول مرة أخرى في الانتخابات القادمة مثلما كان الأول في الانتخابات السابقة، وسيكون الفوز حليفا له في عام 2023.

وأنهى داغ تصريحاته قائلا: “سنكون قادرين على القول بكل فخر إن حزب العدالة والتنمية لم ينحرف عن طريق خدمة الله والناس ونحن نحتفل بسنوات خدمته العديدة”.