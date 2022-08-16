أنقرة (زمان التركية) – تشهد عدد من المدن التركية من بينها إسطنبول وبورصة ويالوفا موجة من الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة ،في ظل الأجواء الحارة التي تسجلها عدد من الدول الأوروبية أبرزها فرنسا وأسفرت عن جفاف العديد من البحيرات.

موجة الأمطار الشديدة المصحوبة برياح شديدة ألحقت أضرارا بالوجهة الخارجية لمقر إدارة الكوارث الطبيعية والطوارئ، في العاصمة التركية، أنقرة، .

وأسفرت الرياح الشديدة عن تطاير أجزاء من الغلاف الخارجي للمبنى الواقع على الطريق الواصل بمدينة أسكيشهير.

وحملت الرياح الأجزاء المتطايرة من غلاف المبنى، لتسقط في الحديقة الخاصة بمقر رئاسة الوزراء.

من جانبه نشر كبير مستشاري رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، دنيز دمير، صور تظهر الأضرار التي لحقت بالمبنى وعلق عليها قائلا: “هكذا أصبح وضح مقر إدارة الكوارث الطبيعية والطوارئ عقب الأمطار والرياح الشديدة”.