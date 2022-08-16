أنقرة (زمان التركية) – أرسل رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، 21 وردة إلى مقر الاحتفال بفاعلية الذكرى الـ21 لتأسيس حزب العدالة والتنمية.

كما تضمن أكليل الورود الذي أرسله بهتشلي رقم 2023، الذي ستتم فيه تركيا مئة عام على تأسيس الجمهورية التركية، وستعقد فيه الانتخابات التي يتوقع بهتشلي أن يفوز بها تحالف الشعب الذي يضم حزبه وحزب العدالة والتنمية.

وأصدر حزب الحركة القومية بيانا، أوضح خلاله أن رئيسهم أرسل أكليل الورود لحزب العدالة والتنمية، بمناسبة الذكرى 21 لتأسيس حزب العدالة والتنمية، وأنه تم تزيين الأكليل بـ 21 وردة برتقالية، مرتبة بتطريزات تتكون من أزهار بيضاء على خلفية حمراء.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطابه بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب: “السيد دولت بهتشلي، الذي تحالفنا معه في تحالف الشعب، أحييكم بأصدق المشاعر”.

وقال أردوغان إنهم يحملون نفس الإثارة والحماس في قلوبهم، كما كانت في 14 أغسطس 2001، وقت تأسيس الحزب، وإنهم يسيرون في طريقهم بنفس التصميم لغزو القلوب وكسب القلوب، ولن يتراجعوا أبدًا عن قضية خدمة تركيا.