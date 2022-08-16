أنقرة (زمان التركية) – زعم الصحفي التركي باريش ياركداش أن رئيس حزب الوطن اليساري سيجري زيارة إلى سوريا للقاء الرئيس بشار الأسد.

خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني زعم ياركداش أن زعيم حزب الوطن دوغو برينشاك سيتجه خلال الأيام العشرة القادمة إلى سوريا برفقة رجل الأعمال الموالي لروسيا أدهم سنجاك المنضم حديثا إلى الحزب بعد استقالته من صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وأفاد أن الزيارة ستشمل لقاء غير رسمي مع الرئيس السوري بشار الأسد، ووزراء الحكومة السورية.

يشار إلى أن أدهم سنجاك أجرى زيارة إلى موسكو عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وأعلن تأييد الخطوات الروسية، وأثارت تصريحاته انزعاجا في حزب العدالة والتنمية الحاكم.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو كان قد صرح خلال كلمته في الدورة الثالثة عشر لمؤتمر السفراء في أنقرة أنه يتوجب على المعارضة والنظام السوري التصالح، قائلا: “وإلا لن يتحقق سلام دائم في سوريا”.

وأثارت تصريحات وزير الخارجية التركية غضب المعارضة السورية في الداخل السوري والتركي.

يذكر أن برينجك هو الزعيم الأوراسي الموالي لروسيا والصين الذي استهدفه مع أردوغان زعيم المافيا التركي المعروف سادات بطر ك قبل نحو أسبوع في تغريدة قائلا: “”بما أنك تزعم أن حكومتك إسلامية فكيف ترسل زعيم حزب الوطن الملحد دوغو برينجك إلى إيران للمشاركة في مؤتمر إسلامي!! إجراءاتكم تمس غيرة الله الله! لكنكم ستهزمون عاجلا أم آجلا! لا غالب إلا الله”، عل حد قوله.

يشار إلى أن زعيم حزب الاتحاد الكبير السابق محسن يازيجي أوغلو، الذي لقي حتفه في حادثة طائرة بشكل مثير للشبهات في 2009، كان يتهم دوغو برينجك وفريقه بالسعي لتأسيس نظام بعثي في تركيا على غرار النظام السوري.