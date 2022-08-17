أنقرة (زمان التركية) – يستعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لزيارة أوكرانيا يوم الخميس.

ويلتقي أردوغان بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لأول مرة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، كما يلتقي هناك بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مدينة لفيف الأوكرانية.

وخلال المؤتمر الصحفي بالأمس أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن غوتيريش سيتوجه إلى لفيف استجابة لدعوة زيلينسكي.

وأوضح دوجاريك أن غوتيريش سيعقد لقاء ثلاثي مع أردوغان وزيلينسكي مشيرا إلى توجه غوتيريش إلى مدينة أوديسا الأوكرانية في اليوم التالي للقاء.

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