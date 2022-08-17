أنقرة (زمان التركية) – تراجعت في تركيا عمليات شراء العقارات السكنية، عقب الزيادة الجنونية في أسعارها خلال الآونة الأخيرة، فيما كان الروس والإيرانيون الأكثر تملكًا للعقارات في تركيا، ويليهم مواطنو دولة عربية.

وكشفت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء عن بيع 93 ألف و902 وحدة سكنية خلال شهر يوليو/ تموز المنصرم، ما يعكس تراجعا بنحو 12.9 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وكانت مدينة إسطنبول صاحبة النصيب الأكبر من مبيعات العقارات بواقع 14 ألف و350 وحدة سكنية، ما يعادل 15.3 في المئة من إجمالي المبيعات.

وجاءت العاصمة أنقرة في المرتبة الثانية بواقع 4 آلاف و868 وحدة سكنية ما يعادل 7.9 في المئة من إجمالي المبيعات تلتها إزمير في المرتبة الثالثة بواقع 4 آلاف و868 وحدة سكنية ما يعادل 5.2 في المئة من إجمالي المبيعات.

وفي المقابل سجلت هكاري وأرضهان أقل مبيعات بواقع 31 وحدة سكنيها تلتهما شرناق بواقع 49 وحدة سكنية.

وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري ارتفعت مبيعات الوحدات السكنية بواقع 24.2 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام السابق لتسجل 820 ألف و300 وحدة سكنية.

وشهد شهر يوليو/ تموز أيضا تراجعا في مبيعات الوحدات السكنية للأجانب بواقع 12.4 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق ليسجل 3 آلاف و939 وحدة سكنية.

وبلغت نسبة الوحدات السكنية المباعة للأجانب 4.2 في المئة من إجمالي الوحدات السكنية المباعة خلال شهر يوليو/ تموز.

وتصدرت انطاليا قائمة المدن التركية في مبيعات الوحدات السكنية للأجانب بواقع 1421 وحدة سكنيها تلتها إسطنبول بواقع 1154 وحدة سكنيه ثم مرسين بواقع 289 وحدة سكنية.

وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري ارتفعت مبيعات الوحدات السكنية للأجانب بنحو 57.4 في المئة مقارنة بالعام السابق لتسجل 39 ألف و322 وحدة سكنية.

الروس يشترون منازل في تركيا

وتصدر الروس قائمة مشتري الوحدات السكنية من الأجانب خلال شهر يوليو/ تموز بواقع 1028 وحدة سكنية وذلك في ظل العقوبات الغربية المفروضة على بلادهم والتي لا تشارك فيها تركيا، تلاهم الإيرانيون بواقع 431 وحدة سكنية، ثم العراقيون بواقع 380 وحدة سكنية.

وتراجعت مبيعات الوحدات السكنية الجديدة بنحو 12.2 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتسجل 28 ألف و688 وحدة سكنية، حيث بلغت مبيعات الوحدات السكنية الجديدة نحو 30.6 في المئة من إجمالي المبيعات.

هذا وارتفعت مبيعات الوحدات السكنية الجديدة خلال الأشهر السبعة الأول بنحو 18.2 في المئة مقارنة بالشهر عينه من العام السابق لتسجل 237 ألف و139 وحدة سكنية.