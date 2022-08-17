أنقرة (زمان التركية) – أدلى وزير الدفاع السوري، علي محمود عباس، بتصريحات ملفتة في الوقت الذي يتم تداول أنباء عن عملية عسكرية تركية محتملة بشمال سوريا.

وخلال تناوله التطورات على الساحة بمؤتمر الأمن الدولي في موسكو أفاد عباس أن سوريا تمضي قدما بخطى ثابتة نحو الانتصار ضد الإرهاب وتحقيق الاستقرار من جديد بدعم الدول الصديقة.

وطالب عباس المجتمع الدولي بالضغط على الولايات المتحدة لإيقاف إجراءاتها التعسفية ضد سوريا.

وشدد عباس على ترحيب سوريا بحلفائها ومحبيها قائلا: “أبوابنا مفتوحة دائما لحفاء سوريا ومحبيها، لكن من يستهدفون أراضينا وتاريخنا ومستقبلنا سيواجهون شعبا يرفض المذلة ويضحي لأجل وطنه”.