(زمان التركية)-توجه الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أوكرانيا صباح اليوم الخميس، للقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والأمين العام للأمم المتحدة، في مدينة لفيف.

رافق أردوغان إلى مطار إيسنبوغا، نائب الرئيس فؤاد أوكتاي ونائب محافظ أنقرة عبد الله دوليك ومسؤولون آخرون.

سيلتقي أردوغان بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في قصر بوتوتسكي، ويعقب ذلك مؤتمر صحفي مشترك.

ويرافق الرئيس أردوغان في زيارته إلى أوكرانيا، وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان، ورئيس هيئة الصناعة الدفاعية إسماعيل دمير، وهالوك بيرقدار المدير العام لشركة “بايكار ماكينا” لإنتاج الطائرات المسيرة.

بالإضافة إلى وزراء التجارة والزراعة والطاقة، والمتحدث باسم الرئاسة التركية والمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية.