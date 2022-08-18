أنقرة (زمان التركية) – في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة التي أقيمت في ولاية قونية التركية، كانت هناك لحظة فاجأت الجميع بحفل “الأغاني التي تترك بصمة” الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة.

بينما غنى الفنان تانر ينك أوغلو مقطوعة من كلمات عبد الرحيم كركوج، قفز شاب على المسرح وأمسك بالميكروفون، وصرخ “قونية، استيقظي، لا تصوتوا لحزب العدالة والتنمية بعد الآن”، ثم هرب من المنصة.

وفي الوقت ذاته تجمد كل المتفرجين، والفنان تانر ينك أوغلو، من الصدمة.

واعتقلت السلطات الشاب بعد ذلك، وقالت إنه ليس عضوا في أي حزب سياسي وكان مدمنا على الكحول.

رئيس فرع الشباب في حزب الشعب الجمهوري، جينكوسمان كيليك، قال على حسابه في تويتر ، إن الشاب جرى التحقيق معه بعد أن تعرض للضرب على أيدي الضباط على المنصة وأطلقت النيابة سراحه بعد أخذ أقواله.

ويخوض حزب العدالة والتنمية في تركيا انتخابات حاسمة العام المقبل، في ظل إصرار المعارضة على إزاحته عن السلطة.