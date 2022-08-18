أنقرة (زمان التركية) – اشتكى مالك أحد مصانع الأنسجة من أن متوسط فاتورة الكهرباء الشهرية ارتفع خلال العام الجاري إلى 260 ألف ليرة بعدما كانت تبلغ 65 ألف ليرة خلال العام الماضي.

وذكر أن مصانع الأنسجة التي تستخدم الغلايات تضطر لاستهلاك كهرباء بمعدل 10 أضعاف استهلاك مصنعه.

جاء ذلك في تقرير لصحيفة (دنيا) الاقتصادية، حول تزايد فواتير الكهرباء.

وفي السياق نفسه ذكر شخص آخر يعمل في مجال الصناعات المعدنية أنه خلال النصف الأول من عام 2021 كان متوسط الاستهلاك 7.7 سنت للكيلوواط ساعة، وفي ديسمبر/ كانون الأول ارتفعت هذه النسبة إلى 9.8 سنت للكيلوواط ساعة مفيدا أنه خلا النصف الأول من العام الجاري ارتفع متوسط الاستهلاك إلى 14 سنت للكيلوواط ساعة د وأنه اعتبارا من يونيو/ حزيران بلغ متوسط الاستهلاك 16.6 سنت للكيلوواط ساعة.

أضاف التقرير: “هذه التصريحات توضح أن أسعار الكهرباء تشكل أهمية كبيرة للصناعيين وأنه تتمتع بحصة كبيرة من تكاليف المدخلات في انتاجهم. وتتزايد يوميا أعداد الأشخاص الذين يحاولون تقليص هذه التكلفة بالاستثمار في الطاقة الشمسية المتجددة. لابد من الاستثمار في هذا المجال ودعمه دون إغفال أن الطاقة غير المتوفرة هي الطاقة الأغلى”.

يذكر أن رسوم الغاز الطبيعي والكهرباء للمنازل، في تركيا، سجلت ارتفاعا ملحوظا منذ مطلع العام.