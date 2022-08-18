أنقرة (زمان التركية) – تخضع سبع عضوات في حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، للمحاكمة بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي والترويج له.

وكانت قوات الأمن اعتقلت 11 عضوة بحزب الشعوب الديمقراطي الكردي في الرابع عشر من فبراير عام 2021 أثناء مداهمة منازلهن بمدينة أيضن، من ثم تم إخلاء سبيلهن.

وتضمنت مذكرة الاتهام التي أعدتها نيابة أيضن بحق النساء السبعة ومن بينهن رئيسة شعب الحزب بمدينة أيضن، أيسال باتيار أونسال، “الاستماع لموسيقى كردية” كدليل إدانة. وورد في مذكرة الادعاء أيضا اللقاءات التي أجرتها العضوات مع وسائل الإعلام.

هذا وسيعقد في الحادي عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الجلسة الأولى من الدعوى القضائية التي تحاكم بها عضوات الحزب الكردي، بالمحكمة الجنائية في أيضن.