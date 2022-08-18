أنقرة (زمان التركية) – زعم تقرير لحزب الشعب الجمهوري، أن هناك تسارعا في وتيرة طباعة البنك المركزي التركي للعملات الورقية، مع تراجع القوة الشرائية لليرة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم النقدي وتراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار.

قفز معدل التضخم النقدي في تركيا مؤخرًا إلى 79.6، وارتفع سعر صرف الدولار في تركيا اليوم الخميس مسجلا 18.08.

أردوغان توبراك كبير مستشاري رئيس حزب الشعب الجمهوري والبرلماني عن الحزب، رصد من خلال التقرير ارتفاع حجم العملات الورقية من فئة 200 ليرة المتداولة في السوق إلى 759 مليون ورقة نقدية، بينما تجاوز عدد العملات الورقية من فئة 100 ليرة حاجز المليار و211 مليون ورقة نقدية.

ووفق التقرير، تراجع حجم العملات النقدية من فئة 20 و50 و10 ليرة بسبب انخفاض القوة الشرائية وارتفاع التضخم، إذ تراجع حجم العملات النقدية من فئة 20 ليرة إلى 253 مليون ورقة نقدية.

ولفت إلى أن العملات المعدنية يقوم جامعي الخردة صهرها من ثم بيعها نظرا لارتفاع تكلفة إنتاجها مقارنة بقوتها الشرائية.

وأوضح التقرير أن العملات الورقية من فئة 200 ليرة لم تعد تكفي الحياة اليومية والعلاقات التجارية في ظل ارتفاع التضخم وهو ما دفع السلطات إلى بدء طباعة عملات ورقية من فئة 100 ليرة أكثر من 200 ليرة لتغطية الحاجة إلى العملات الورقية ذات الفئة العالية.

وأضاف التقرير أن العملات الورقية من فئة 100 ليرة وحدها أصبحت تشكل ثلث إجمالي العملات الورقية المتداولة والبالغ إجماليها 3.4 مليار عملة ورقية.

وذكر أيضا أن العملات الورقية من فئة 100 ليرة باتت تشكل نحو 35.6 في المئة من إجمالي العملات الورقية بينما تشكل العملات الورقية من فئة 200 ليرة نحو 21.1 في المئة مشيرا إلى بلوغ نسبة العملات الورقية من فئتي 100 و200 ليرة نحو 56.7 في المئة من إجمالي العملات الورقية المتداولة.

وأكد التقرير أن نسبة العملات الورقية ذات الفئة العالية أصبحت تبلغ في تركيا ثلثي العملات الورقية المتداولة في الوقت الذي يتوجب عليه خفض نسبة تداول تلك العملات الورقية خلال الاقتصاديات الاعتيادية.

جدير بالذكر أنه سبق وأن تداولت وسائل الإعلام التركية أنباء عن استعداد المركزي التركي لطباعة عملات ورقية من فئة 500 ليرة، غير أن وزير الخزانة والمالية، نور الدين نباتي، نبقى صحة تلك الأنباء.