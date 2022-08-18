أنقرة (زمان التركية) – زعم نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، ماهر أونال، أن أصوات الشعب في انتخابات 2023، ستكون لصالح حزب الرئيس رجب طيب أردوغان.

تصريحات أونال جاءت خلال مشاركته في حفل وضع حجر الأساس لمصنع الخبز العام الذي بنته بلدية بهتشا في ولاية عثمانية.

وقال أونال، إن العدالة والتنمية “سيحل مشاكل اليوم لأنه حل مشاكل تركيا التي استمرت 70-80 عامًا”.

وأضاف أونال: “هذا الشعب أتى بنا، وقرار هذا الشعب العزيز هو يأتي بنا مرة أخرى. الكلمة والقرار للشعب، والشعب هو من يحدد لمن السلطة. الحمد لله، أبناء هذا البلد قد حموا السيادة الوطنية. لمدة 20 عامًا، واصلوا طريقهم في خدمة بلادهم”.

وأشار أونال إلى أنه عندما كان طالبا كان المعلم يقول لهم: “يا رفاق، لقد نفدت الطباشير، أحضروا نقودًا للطباشير غدًا”.

وتابع أونال: “لكن الآن الوضع تغير، لقد وصلت تركيا إلى الأيام التي تم فيها تقديم الدعم اللازم للأمهات والآباء المحتاجين، من اللوحات الذكية إلى أجهزة الكمبيوتر اللوحية. وهذه نعمة ربي على هذه الأمة”.