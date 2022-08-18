أنقرة (زمان التركية) – أعرب متين كولونك، عضو مجلس القرار المركزي لحزب العدالة والتنمية، عن أمله في استعادة العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وسوريا، في تأكيد جديد لقيادات الحزب الحاكم على الرغبة في إصلاح العلاقات بين البلدين.

وقال كولونك “نأمل أن تعود العلاقات بين تركيا وسوريا إلى ما كانت عليه قبل يونيو 2011”.

تصريح كولونوك جاء عقب تصريح لوزير الخارجية مولود تشافوش أوغلو في اليوم الأخير من مؤتمر السفراء الثالث عشر، والذي أكد فيه على ضرورة وجود تسوية سياسية بين المعارضة والنظام في سوريا، “وإلا فلن يكون هناك سلام دائم”

كما قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية حياتي يازجي إن العلاقات الثنائية مع سوريا يمكن أن تصبح مباشرة ويمكن أن يرتفع مستوى العلاقات بين البلدين مستقبلا.

وأيد دولت بهجلي رئيس حزب الحركة القومية حليف الحزب الحاكم الوزير تشافوش أوغلو بالقول: “الكلمات البناءة والواقعية لوزير خارجيتنا فيما يتعلق بإحلال السلام بين المعارضة السورية ونظام الأسد تقود للوصول إلى حل دائم”.

ومؤخرًا زعم صحفي تركي أن رئيس حزب الوطن، دوغو بيرينجيك سيزور سوريا قريبا للقاء الرئيس بشار الأسد.

يذكر أنه بعد الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011، اتهمت سوريا، تركيا بدعم التنظيمات الإرهابية. من ناحية أخرى، اتهمت تركيا الحكومة السورية بأنها استبدادية.