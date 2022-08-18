أنقرة (زمان التركية) – دعا رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للمشاركة في مناظرة تلفزيونية على الهواء مباشرة.

كيليتشدار أوغلو زعيم المعارضة، أطلق دعوته خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزبه في ولاية يالوفا التركية.

وقال كيليتشدار أوغلو: “أنا أدعو السيد أردوغان من هنا، أدعوه لمناظرة تليفزيونية يكذبني فيها، ويتناقش معي في القضايا التي أطرحها بشأن فساد حكومته، فإذا كان شجاعا، سيخرج أمامي في مناظرة ويناقشني في الأرقام التي أطرحها، ولكنه لا يمكنه الخروج أمامي”.

ولا تعتبر دعوة زعيم المعارضة لمناظرة أردوغان الأولى من نوعها.

انتقد كيليتشدار أوغلو، الحكومة بسبب مشاريع الاحتكار التي تتولاها شركات أجنبية، حيث أوضح أن تكلفة بناء جسر يافوز سلطان سليم 3.3 مليار دولار والضمان 9 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الحكومة كسبت أكثر من 100 في المئة، وهذا كله من أموال الفقير.

وأضاف زعيم المعارضة: ” تبلغ تكلفة بناء جسر غازي عثمان باشا مليار و 200 مليون ليرة. الضمان المقدم هو 15 مليار دولار. . تم بناء مطار ظافر كوتاهيا بمبلغ 50 مليون يورو. الضمان 208 مليون يورو. من يدفع المال؟ فقراء هذه الامة الفقراء”.

كما تحدث زعيم حزب الشعب الجمهوري عن المناقصات التي تفوز بها 5 شركات فقط في تركيا، والذين يطلق عليهم”عصابة الخمسة”، حيث أكد أن هذه العصابة حسلت على مناقصات بقيمة 203 مليار و 700 مليون دولار في السنوات الـ18 الماضية.

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