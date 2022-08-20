أنقرة (زمان التركية) – أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اتصالا هاتفيا جديدا مع نظيره الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ.

يأتي الاتصال، بعد إعلان تل أبيب قرار إعادة السفير الإسرائيلي إلى تركيا.

وتضمن الاتصال الهاتفي بحث العلاقات التركية الإسرائيلية والقضايا الإقليمية.

وأكد أردوغان خلال الاتصال الهاتفي أن قرار تبادل السفراء يشكل خطوة مهمة تم اتخاذها لتمضي العلاقات بين البلدين قدما بشكل إيجابي.

وأضاف أردوغان خلال الاتصال الهاتفي أن تعيين السفراء سيكسب العلاقات تقدما جديدا مشددا على دعم تركيا تطوير الحوار والتعاون القائم على احترام الحساسيات بشكل متبادل.

وتتخذ أنقرة وتل أبيب خطوات متسارعة للتقارب بعد سنوات من التوترات السياسية.