أنقرة (زمان التركية) – جاء رد فعل لافت من حركة حماس على خطوة تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل، وتبادل تعيين السفراء.

قال رئيس قسم السياسة والعلاقات الخارجية في حركة حماس الدكتور، باسم نعيم، إن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها تركيا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، تعد ضوء أخضر لتل أبيب لمواصلة الاحتلال.

رئيس قسم السياسة والعلاقات الخارجية في حماس باسم نعيم، أكد أن أي خطوة نحو تطبيع العلاقة مع حكومة الاحتلال دون إعطاء فلسطين حقوقها الوطنية، يعتبر بمثابة ضوء أخضر للنظام الإسرائيلي لدعم خططه في هذا الصدد.

وأشار نعيم إلى أن إسرائيل تواصل احتلال وحصار ومواصلة تنفيذ مخططاتها على الأراضي الفلسطينية، واعتبر أن الخطوة التركية الأخيرة “ضارة للغاية للقضية”.

وذكر نعيم أن خطوات التطبيع مع إسرائيل تبرر الاحتلال لفلسطين، متابعا: “كشعب فلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي، فإن أي خطوة نحو التطبيع مع إسرائيل هي ضوء أخضر لإضفاء الشرعية على هذا الاحتلال وتوسيع المستوطنات غير الشرعية بما في ذلك القدس والاستمرار في ارتكاب جرائم حرب ضد شعبنا”.

وأعلن نعيم رفض حماس للخطوة التركية، داعيا جميع الدول العربية والإسلامية والصديقة حول العالم إلى مقاطعة إسرائيل، وفرض عقوبات عليها حتى تحصل فلسطين على حقوقها كدولة مستقلة ذات سيادة، وحتى يعود الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم، بموجب القانون الدولي.

يذكر أن تل أبيب اشترطت على تركيا العام الماضي وقف دعم حركة حماس، لقبول تطبيع العلاقات.

كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، برر التحول في العلاقات مع إسرائيل، وقال أثناء رحلة عودته من زيارة إلى أوكرانيا، للصحفيين، إن العودة للعلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل كان ضرورة سياسية، وأضاف قائلا: “لا استياء في السياسة”.