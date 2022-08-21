أنقرة (زمان التركية) – نفت جول شتيل أوكور، رئيسة الفرع النسائي الإقليمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في كهرمان مرعش، وجود أزمة أسعار في تركيا، على الرغم من معدل التضخم النقدي المرتفع للغاية.

القيادية في الحزب الحاكم قالت إنها تذهب إلى السوق وتملأ السلة بقدر ما تريد.

نفي أوكور، لوجود أزمة اقتصادية جاء في برنامج تلفزيوني حضرته، وتم تداول تصريحاته بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وزعمت أوكور أنه لا توجد في تركيا أزمة مماثلة لتلك التي حدثت في دول مثل أمريكا وإنجلترا، مشيرة إلى أنه في تركيا، الناس “يدخلون إلى المتاجر ويملأون السلة بما يريدون”.

وأضافت أوكور: “حكومة حزب العدالة والتنمية، تحرص على القيام بأفضل ما يمكن أن تفعله، ينبغي أن يرفق المواطنين بأمتهم ودولتهم وحكومتهم ولو قليلا”.

معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا، قفز مسجلا 79.6، وفق بيانات رسمية.

وتابعت أوكور: “لدينا أفراد بالعائلة يعيشون في الخارج بشكل فردي. يقول أحدهم إنه في المملكة المتحدة لا يمكنه الحصول على منتجين في نفس الوقت. قال آخر يعيش في الولايات المتحدة إنه يضطر للوقوف في طابور أمام محطة الوقود. لا توجد أزمات مثل هذه في بلدنا”.

وأكدت السياسية التركية أن تركيا ليس بها أي نوع من الحظر على المنتجات، فكل المنتجات متاحة ويمكن شرائها بكل سهولة.