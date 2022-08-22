أنقرة (زمان التركية) – تحدثت القائمة بأعمال سفارة إسرائيل في أنقرة، إيريت ليليان، عن عملية تطبيع العلاقات مع تركيا، في مقابلة مع صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقالت ليليان إن هناك العديد من نقاط الاختلاف بين تركيا وإسرائيل في الوقت الحالي، ولكن يمكن حلها لاحقًا.

واستشهدت ليليان بمكتب حركة حماس في اسطنبول، إذ يعد من أكثر الأزمات بين البلدين.

وأضافت ليليان البالغة 60 عاما: “دخلنا في علاقات ثنائية صحيحة وإيجابية مع مجموعة واسعة من الأنشطة. ومع ذلك، نعلم أن هناك نقاطًا نختلف عليها وأنه لن يكون زواجًا مثاليًا”.

وأكدت ليليان، أن تل أبيب تريد فعل كل ما في وسعها لبناء هيكل يمكنه الصمود أمام الزلازل السياسية المستقبلية.

يذكر أن الطرفان سحبا في عام 2018 سفرائهما بشكل متبادل، بعد أن قررت الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وذلك بعد عامين فقط من تطبيع العلاقات في 2016 بعد قطعها في 2010 على خلفية حادث سفينة مافي مرمرة.

قررت تل أبيب وأنقرة الأسبوع الماضي، استكمال خطوة تطبيع العلاقات، بإعلان تبادل تعيين السفراء.

كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، برر التحول في العلاقات مع إسرائيل، وقال أثناء رحلة عودته من زيارة إلى أوكرانيا، للصحفيين، إن العودة للعلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل كان ضرورة سياسية، وأضاف قائلا: “لا استياء في السياسة”.