أنقرة (زمان التركية) – وصل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس إلى أنقرة لإجراء محادثات رسمية، ولكن المفاجأة أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لم يكن في استقباله، بل نائب محافظ أنقرة مراد صويلو.

وجاء هذا الاستقبال الباهت لمحمود عباس، في وقت كان قد استقبل فيه أردوغان بنفسه، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، خلال زيارته الأخيرة لأنقرة في مارس الماضي، حيث تم الاحتفاء به بشكل بالغ.

الطائرة التي نقلت عباس والوفد المرافق إلى أنقرة هبطت في مطار إيسنبوغا الساعة 15.30.

ولم يكن في استقبال عباس إلا نائب محافظ أنقرة مراد صويلو ومسؤولون في البلدية والسفير الفلسطيني في أنقرة فايد مصطفى.

ويزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس تركيا لمدة ثلاثة أيام لإجراء محادثات.

تأتي زيارة عباس إلى تركيا، بعد إعلان إسرائيل عن إرسال سفيرها إلى أنقرة في إطار استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة.