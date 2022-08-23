أنقرة (زمان التركية) – أوقفت هيئة التعليم العالي التركية شهادات المعادلة الممنوحة إلى خريجي جامعة الأزهر المصرية، والجامعة الإسلامية في السعودية، وألغت بأثر رجعي المعادلات الممنوحة لخريجي الجامعتين خلال السنوات الثلاث الماضية.

هيئة التعليم العالي تمنح منذ عام 2015 شهادة المعادلة لمن تلقوا التعليم في جامعة الأزهر في القاهرة والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في السعودية.

واستمر هذا الإجراء حتى هذا العام، حيث تقرر العودة إلى الإجراء السابق، وإلغاء المعادلات الممنوحة خلال أعوام 2019 و2020 و2021.

وذكرت صحيفة يني شفق المقربة للسلطات التركية أنه تم العودة إلى إجراء منح المعادلة المشروطة.

وتلقى خريجو الأزهر المتقدمون بطلب للحصول على المعادلة بعد 2019 ردود صادمة، حيث أفادت هيئة التعليم العالي في ردها أنها قررت في اجتماعها بالثالث عشر من أبريل/ نيسان هذا العام عدم منح المعادلة لخريجي الجامعتين إلا في حال الحصول على وثيقة من جامعة بتركيا تفيد بدراسة الخريج لمقررات التاريخ الإسلامي وتاريخ الفنون الإسلامية التركية والفلسفة الإسلامية وعلم اجتماع الدين وعلم نفس الدين وتاريخ الأديان وتعليم الدين ونجاحه فيها.

هذا ويقول مسؤولو هيئة التعليم العالي أن هذا القرار نابع من حساسية أكاديمية وليست له أية دوافع أخرى.،