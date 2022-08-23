أنقرة (زمان التركية) – استفزت مريم كفاجشي، مستشارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المعارضة التركية، ووجهت تهديدات لأبرز ركوز المعارضة.

وعبر حسابها بتطبيق انستجرام نشرت كفاجشي، مستشارة أردوغان ونجلة سفيرة تركيا لدى ماليزيا، صورة لرئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، على أحد الأعمدة، وعلقت عليها قائلة: “لن نسامح كل من دعم الخونة والإرهابيين وأعداء الدين. سيُقضى عليكم قريبا”.

ولاحقا نشرت كفاجشي صورة للمائدة السداسية التي تجمع قادة ست أحزاب معارضة وعلقت عليها قائلة: “هل أدركتم كم تهين الغيرة أصحابها؟ عار عليهم. بل ويزعمون أنهم مسلمون”.

هذا ونشرت كفاجشي فيما بعد صورة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع تعليق “halifemiz_rte” وتعني خليفتنا هو رجب طيب أردوغان.