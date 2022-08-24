أنقرة (زمان التركية) – قال ستيف هانكي، عالم الاقتصاد المشهور عالميًا، والأكاديمي في جامعة جونز هوبكنز، إن معدل التضخم السنوي في تركيا لا يقل عن 132٪.

وتقول الحكومة إن معدل التضخم النقدي في تركيا على أساس سنوي هو 79.6.

شارك ستيف هانكي على تويتر، معدل التضخم النقدي في بعض البلدان وفقًا لحساباته الخاصة.

وقال هانكي في منشوره، إن أردوغان سيستمر في تأجيج التضخم مع حربه التي لا أساس لها من الصحة مع أسعار الفائدة.

وأوضح هانكي أن تركيا تحتل المركز الثالث في تقرير التضخم عالميا لهذا الأسبوع، مضيفا: “في 18 آب (أغسطس)، قمت بقياس التضخم في تركيا بنسبة تصل إلى 132٪ في السنة”.

وأكد هانكي أنه من أجل سحق التضخم، يجب على تركيا تثبيت مجلس العملات النقدية، وهو سلطة نقدية ينشئها البنك المركزي للحفاظ على سعر الصرف الثابت للعملة الأجنبية.