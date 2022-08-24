أنقرة (زمان التركية) – قال نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري في البرلمان، إنجين أوزكوتش، إن الشعب غير مهتم بحديث أردوغان غرق ما أسماه “سفينة تركيا” لأن الشعب ليس في هذه السفينة.

تصريحات أوزكوتش جاءت تعليقا على كلمات أردوغان التي قال فيها: “تركيا جميعها في نفس السفينة، فإذا أبحرت هذه السفينة بسرعة، فسيكون الجميع فائزين، وإذا غرقت هذه السفينة بسبب تسرب المياه من الثقوب المحفورة في الاقتصاد فسيغرق الجميع”.

وقال أوزكوتش إن الرئيس أردوغان لم يكن أبدا على متن السفينة نفسها مع الشعب التركي، فهو ينظر إلى الناس من داخل قصره، فهو زعيم نأى بنفسه عن الناس لدرجة أنه لا يفهم الناس الذين يعيشون خارج قصره.

وأضاف أوزكوتش: “نحن لسنا في نفس السفينة معه. نحن في نفس السفينة مع مواطنينا. هناك أشخاص لا يستطيعون كسب لقمة العيش على هذه السفينة، وهناك شباب لا يستطيعون أن يحلموا بمستقبل، ولدينا مزارعون يعانون، وسنبذل قصارى جهدنا لجعل تركيا دولة مرموقة حقًا مرة أخرى”.

وقال أوزكوتش إنه “لن ينام أي طفل في تركيا جائعًا، ولن تحني أي من النساء رؤوسهن، ولن يكون أي من الشباب الذين أكملوا تعليمهم بدون عمل”.