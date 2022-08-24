أنقرة (زمان التركية) – أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشاليك، أنه لن يكون هناك تغيير في موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وستجرى في موعدها.

أدلى عمر تشاليك بتصريحاته بعد الاجتماع الانتخابي في مقر حزب العدالة والتنمية.

وأوضح تشاليك أنه لا يوجد شك في أن الانتخابات ستجري بموعدها في 2023، فلن يكون هناك تغيير في جدول الانتخابات، ولن يكون هناك انتخابات مبكرة.

وأضاف المتحدث: “كافة الاستعدادات يجريها حزب العدالة والتنمية بشكل طبيعي للغاية. تم تقييم العمل التنظيمي، ووردت آراء حول الإصلاحات واللوائح، قدمنا ​​بيانا جنبا إلى جنب مع مساهمتنا في البيان الانتخابي لعام 2023، وتم تقييم هذه الدراسات، وسنواصل عقد هذه الاجتماعات بانتظام حتى الانتخابات”.

وفي سياق منفصل، تحدث تشاليك عن جهود المصالحة بين تركيا وسوريا، حيث قال: “طبعا لا نريد الانقسام في أي مكان. لقد قلنا مرارًا أننا ندافع عن وحدة أراضي سوريا. قلنا إن العملية الدستورية يجب أن تتم في إطار النضج المتبادل للشروط”.

كانت المعارضة التركية تتوقع عقد انتخابات مبكرة، ثم أصبحت تتطالب بها.