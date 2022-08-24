أنقرة (زمان التركية) – تناولت رئيسة حزب الخير التركي المعارض، ميرال أكشينار، مسألة المرشح المشترك للمعارضة خلال اجتماع مجلس حزبها.

وتضمنت الأجندة الأساسية لاجتماع الحزب مناقشة تأكيد التحالف على مرشح رئاسي مشترك، الأمر الذي ينهي الجدل المثار بشأن طرح المعارضة عدة مرشحين.

من جانبها أكدت أكشينار أن ترشحها للرئاسة ليس محط نقاش، مفيدة أنها لم ولن تترشح للرئاسة.

لكن أكشينار قالت إنها مستعدة لتولي منصب رئاسة الوزراء، في حال ما إن تصدر حزبها قائمة الأحزاب السياسية الفائزة بمقاعد البرلمان.

ولم تحظي ميرال أكشنار بمعدل تصويت يذكر خلال ترشحها للانتخابات الرئاسية، أمام الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات عام 2018.