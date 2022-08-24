أنقرة (زمان التركية) – كشف جمال كاليونجو، رئيس مجلس إدارة شركة كاليوم، إحدى الشركات المساهمة في مطار إسطنبول الجديد، تلقيه عروضا لبيع أسهم شركته بالمطار.

وفي عام 2013 اشتركت شركات كولن وكاليون وجنكيز ومابا وليماك للإنشاءات والتجارة في إنشاء مطار إسطنبول مقابل حصة في المشروع، وبلغت أسهم كل منها نحو 20 في المئة.

وفي عام 2019 قامت شركة كولن ببيع أسهمها البالغة 20 في المئة إلى شركتي كاليون وجنكيز.

وفي 28 مارس/ آذار الماضي أعلنت شركتا ليماك ومابا توصلهما إلى اتفاق لبيع أسهمهما إلى الشريكين الآخرين.

وبعد عملية البيع هذه، ارتفعت أسهم كاليون إلى 55 في المئة وأسهم شركة جنكيز إلى 45 في المئة.

وخلال مؤتمر الصحفي عُقد اليوم أفاد كاليونجو أن هناك مستثمرون يرغبون في شراء أسهم شركته في مطار إسطنبول، غير أنه لم يتم تحديد السعر مع أي منهم.

وأضاف كاليونجو أن مطار إسطنبول تخطى حجم حركة الطيران التي كان يسجلها قبل جائحة كورونا، بعدد مسافرين تجاوز 60 مليون مسافر.

أضاف قائلا: “حاليا لم نتخذ قرار ببيع الأسهم. وفي حال توصلنا لأي قرار بهذا الصدد فلن نتخلى عن 50 في المئة رفقة شريكنا الحالي”.

هذا وذكر كاليونجو أن مطار إسطنبول يتفوق على أوروبا فيما يخص فترة الحصول على تاكسي وفترة استلام الحقائب، مشيرا إلى توقعات بزيادة سنوية بنحو 8 -10 في المئة في أعداد المسافرين.