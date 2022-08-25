أنقرة (زمان التركية) – قضت المحكمة الدستورية في تركيا، بعدم دستورية رفض طلب إعفاء طالب من حضور دروس تعليمية، في الثقافة الدينية والمعلومات الأخلاقية.

وحكمت المحكمة الدستورية بتقديم تعويض مادي بقيمة 20 ألف ليرة لطالب وولي أمره، بعد رفض طلبهما بهذا الشأن.

وصوت سبعة من إجمالي أعضاء المحكمة الدستورية البالغ عددهم 15 عضوا، لصالح القرار المنشور في الجريدة الرسمية اليوم، حيث أوضحت المحكمة أنها اتخذت القرار بعد فحصها لمحتوى الدروس.

وأشارت المحكمة الدستورية في قراراها إلى المادة الرابعة والعشرين من الدستور التركي التي تنص على ورود الثقافة الدينية والتعليم الأخلاقي ضمن الدروس الإلزامية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية وارتباط الحصول على هذه الدرس برغبة الطلاب وصلب الممثل القانوني للقاصرين.

وقضت المحكمة الدستورية أن المنهج الحالي لا يقتصر على حدود الثقافة الدينية والتعليم الأخلاقي الوارد في البند الأول، ويمتد إلى مستوى التعليم الديني الوارد في البند الثاني.

وأضافت المحكمة الدستورية أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومجلس الدولة أصدروا قرارات بهذا الصدد.

وهناك إلزامية في المدارس بشأن تلقي الطلاب دروسا دينية على الرغم من صدور قرارات مشابهة في العديد من الدعاوى القضائية.