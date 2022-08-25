أنقرة (تركيا، أردوغان، حزب العدالة والتنمية التركية) – تقول معلومات إن لجان حزب العدالة والتنمية في تركيا تلقت تعليمات من زعيم الحزب من أجل الاستعداد للانتخابات المقبلة.

ومؤخرا شهد مقر حزب العدالة والتنمية اجتماعا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، شاركت خلاله لجان الحزب بالإضافة لوزير التجارة، محمد موش.

وتفيد المعلومات الواردة أن الاجتماع شهد مناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها حتى يومنا هذا وخارطة الطريق التمهيدية للانتخابات، بجانب إصدار أردوغان تعليماته إلى لجان الحزب بالعمل على إعداد البيان الانتخابي للحزب.

وفي هذا الإطار سيتم تشكيل مجموعات استقصائية في مجالات كالتعليم والصحة والسياسات الاجتماعية والاقتصاد. وسيترأس هذه المجموعات شخصيات مخضرمة في المجالات المحددة، حيث ستجري هذه المجموعات استعدادات خاصة للانتخابات في كل مجال، وستعقد اجتماعات بشكل دوري. وستتولى تلك المجموعات إعداد تقارير حول المراحل التي بلغتها وتقديمها إلى أردوغان.

وسيواصل الحزب خلال المرحلة المقبلة عقد اجتماعات مشابهة للاجتماع التنسيقي الذي تم مؤخرا على فترات محددة.

هذا وكان الناطق باسم حزب العدالة والتنمية، عمر شاليك، قد أدلى بتصريحات حول الاجتماع ذكر خلالها أن الاجتماع شهد مناقشة آراء جميع اللجان بشأن الخطوات التي أتخذتها حتى يومنها هذا والإجراءات التي ستتخذها خلال العشرة أشهر المقبلة.

والمقرر أن تعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في يونيو العام القادم، لكن المعارضة تتوقع عقد انتخابات مبكرة.