أنقرة (زمان التركية) – انضم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الذي يصوت له سبعة ملايين ناخب، إلى تحالف يساري.

ويضم التحالف الجديد سبعة أحزاب، ليصبح أكبر تحالف سياسي يخوض الانتخابات المقبلة، حيث سيضم التحالف أحزاب الشعوب الديمقراطي الكردي وعمال تركيا والعمل والحرية المجتمعية والحركة العمالية وبيوت الشعب واتحاد الجمعيات الاشتراكية.

يأتي ذلك مع استبعاد تحالف الأحزاب الستة المعارضة بقيادة حزب الشعب الجمهوري، لحزب الشعوب الديمقراطي، بسبب الاتهامات الموجهة له من قبل الحكومة بدعم الإرهاب.

وسيعقد التحالف اجتماعا غدا لوضع الشكل النهائي للتحالف على أن يتم الكشف عنه للرأي العام في سبتمبر/ أيلول القادم.

هذا ولم يقدم حزب بيوت الشعب معلومات حول ما إن كان سيشارك في الاجتماع أم لا، بينما ذكر عضو حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، تونجر بكرهان، أن اسم التحالف سيتحدد خلال اجتماع يوم غد.

يأتي ذلك عقب تشكل تحالف القوى الاشتراكية الذي يعد ثالث تحالف سياسي بعد كل من تحالف الشعب المعارض وتحالف الجمهور الحاكم.