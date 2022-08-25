أنقرة (زمان التركية) – كشف البرلماني المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، أميري محمد جوكار، أن محكمة تركية أكدت أن شهادة الثانوية العامة لـ حمزة يارلي كايا كبير مستشاري الرئيس التركي، “مزورة”.

وعبر منشور على تويتر، أوضح جوكار أن شهادة الثانوية العامة لـ حمزة يارلي كايا الخبير الاقتصادي والرياضي وعضو مجلس إدارة بنك خلق وكبير مستشاري الرئيس رجب طيب أردوغان، مزورة.

يارلي كايا البرلماني السابق، يقول موقع البرلمان إنه خريج جامعي، بينما يقول موقع حزب العدالة والتنمية إنه يحمل شهادة الثانوية العامة.

من جانبه يدعي يارلي كايا المصارع وبطل العالم للأوليمبياد، أنه حصل على شهادة جامعية من كلية التربية البدنية والرياضية بجامعة غازي.

وبحسب القانون التركي، يعاقب من يزور وثائق رسمية بالسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 8 سنوات، إذ يجب أن يحظى المديرون والمسؤولون بخبرة مهنية ومستوى جامعي على الأقل.

يذكر أن تقارير سابقة، كانت قد كشفت علاقة يارلي كايا بالجماعة الإرهابية التركية المعروفة منذ السبعينات باسم “جبهة المغيرين الإسلاميين الشرقيين العظمى”، الموضوعة على قوائم الإرهاب في كل من تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ سنوات.

“المغيرين” تبنت عمليات إرهابية عدة في تركيا مثل تفجيرات 2003 ضد معبدين يهوديين بإسطنبول، وفرع بنك “إتش إس بي سي”، والقنصلية البريطانية العامة، وهجوم آخر في 2008 ضد القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، فضلاً عن هجمات أخرى تسببت في سقوط العشرات، في تسعينيات القرن الماضي.