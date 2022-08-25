أنقرة (زمان التركية – قالت صحيفة “إزفستيا” الروسية، إن الأمور لا تسير على ما يرام بالنسبة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وزعمت أنه سيجري انتخابات مبكرة في شهر نوفمبر.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس أردوغان سيضطر لتقديم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد، خاصة في ظل انهيار الليرة، وارتفاع معدل التضخم.

وأكدت الصحيفة أن هناك عدة مؤشرات على الاستعداد لانتخابات مبكرة، منها العملية عبر الحدود في سوريا، والصراع في العلاقات مع اليونان، وإرسال سفينة للتنقيب عن الغاز إلى شرق المتوسط ​، والعلاقات بين موسكو وكييف.

وأشارت الصحيفة إلى أن أردوغان يرغب في أن يلعب دور الوسيط، لإظهار نفسه كزعيم قوي قبل الانتخابات.

وذكرت الصحيفة الروسية أنه إذا انتظر الرئيس أردوغان حتى الموعد الرسمي للانتخابات في 2023 فإنه سيفقد شعبيته.

وتتوقع المعارضة انتخابات مبكرة، لكن حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان يؤكدان أن الانتخابات ستجرى في موعدها بشهر يوليو 2022