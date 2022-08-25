أنقرة (زمان التركية) – تبين أن جامعة غازي التركية، منحت وسامًا لـ عادل السلبي، وهو الأخ الأكبر للخليفة الثاني لتنظيم داعش محمد عبد الرحمن المولي السلبي، الملقب بـ “أبو إبراهيم القرشي” والذي تم اغتياله قبل عدة أشهر في غارة أمريكة.

وحصل عادل على الوسام من مؤسسة المعونة التركمانية لحملة المساعدة التي نظمتها جامعة غازي في ديسمبر 2016.

وعن تسليم الوسام لشقيق قيادي داعشي، قال رئيس مؤسسة التضامن التركماني تورهان تشاتين: “أردنا مساعدة الأطفال. أصبحت المؤسسة أيضًا وسيطًا. لم نكن نعرف من هو هذا الشخص”.

وأضاف تشاتين: “بعد الحرب في العراق وسوريا، جاء العديد من التركمان إلى المنطقة. ربما كان ناشطا بينهم”.

عادل السلبي موجود في تركيا منذ عام 2006، وكان مديرا للجبهة التركمانية العراقية.

وبينما كان عادل السلبي ممثلاً للجبهة التركمانية العراقية، كان شقيقه محمد السلبي من بين كبار القادة في داعش إلى أن تسلم قيادة التنظيم بعد اغتيال أبو بكر البغدادي. في غضون ذلك، كان عادل سلبي ينظم حملات لمساعدة العراق ويلتقي بالسياسيين.

وهناك صور تظهر أن عادل السلبي التقى بالبرلماني عن حزب الحركة القومية أولجاي كيلافوز وعمدة بلدية كاتشيروان التابع لحزب العدالة والتنمية، تورجوت ألتنولوك.