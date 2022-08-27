أنقرة (زمان التركية) – أثنت وزيرة الخارجية الفنلندية بيكا هافيستو، على الاجتماع الأول لممثلي بلادها وممثلي السويد مع تركيا بشأن متابعة تنفيذ طلبات تركيا.

عُقد الاجتماع الأول للآلية المشتركة الدائمة، التي أُنشئت وفق الاتفاق الثلاثي الذي وقعته تركيا وفنلندا والسويد في قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد في 28 يونيو 2022، في هلسنكي، عاصمة فنلندا.

وينص الاتفاق الثلاثي على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ طلبات أنقرة.

وفي تصريح عقب الاجتماع، ذكرت وزيرة الخارجية الفنلندية بيكا هافيستو أن الاجتماع الأول كان إيجابيا.

وقالت هافيستو: “كان هذا الاجتماع الأول بعد قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد، ولم أحضر، لكنني أبلغت أن المفاوضات كانت إيجابية”.

وجاء في بيان على صفحة وزارة الخارجية السويدية: “خلال الاجتماع، ناقش ممثلو الدول الثلاث تنفيذ الاتفاقية الثلاثية الموقعة في إطار قمة الناتو في مدريد. وكان الاجتماع فرصة بحث نماذج متابعة الاتفاقية والاجراءات التي التزمت الدول الثلاث بتنفيذها”.

سحبت تركيا اعتراضها على انضمام كل من فنلندا والسويد إلى حلف الناتو بعد التوصل إلى الاتفاق الثلاثي، ونص أحد أهم بنود الاتفاق على إعلان السويد وقوفها بجانب تركيا ضد الإرهاب.

ووفق تقارير سابقة من المقرر أن تبحث تركيا البنود المتفق عليها، وطلبات الحكومة التركية، ومن بينها تسليم عدد من المطلوبين.

هذا ولا تزال عملية انضمام كل من السويد وفنلندا إلى حلف الناتو قائمة، حيث صدقت 23 دولة من بين 30 دولة يضمها الحلف على بروتوكول انضمام الدولتين.