أنقرة (زمان التركية) – فرضت القوات الخاصة الأذربيجانية السيطرة على قرى صوص وظابوه ومدينة لاتشين في إقليم كاراباخ.

وأعلن الرئيس الأذري، إلهام علييف، السيطرة على ممر لاتشين الجيلي في ظل استمرار المباحثات الدبلوماسية بين أذربيجان وأرمينيا.

عناصر القوات الخاصة كانوا في الصفوف الأولى لاقتحام المدينة.

وعقب دخول الفرق التابعة للقوات الخاصة المدينة تم رفع العلم الأذربيجاني وبجانبه العلم التركي، هاتفين: “رأيتم وسترون قوة الترك بعد الآن”.

لاتشين مدينة معترف بها دوليا كجزء من أذربيجان، ولكنها كانت تحت سيطرة جمهورية مرتفعات قرة باغ “جمهورية أرتساخ” المنفصلة منذ عام 1992.

على الصعيد الآخر أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اتصالا هاتفيا بنظيره الأذربيجاني.

وذكرت الرئاسة التركية أن الاتصال الهاتفي شهد بحث العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية بجانب تهنئة أردوغان لنظيره الأذربيجاني على فرض أذربيجان سيطرتها على قرى صوص وظابوه ومدينة لاتشين اعتبارا من يوم أمس.