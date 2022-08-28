أنقرة (زمان التركية) – تستعد اليونان لتمديد الحاجز الفولاذي الموجود على نهر “ميريتش” الفاصل بينها وبين تركيا، لتغلق تدريجيا الحدود بشكل كامل.

ناقش مجلس إدارة الأمن القومي اليوناني، برئاسة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، عمليات عبور الهجرة غير النظامية على الحدود البحرية والبرية للبلاد.

وبحسب أنباء الوكالة الحكومية اليونانية، فقد تقرر في الاجتماع توسيع الأسوار الفولاذية تدريجياً على طول الحدود مع تركيا بالكامل في منطقة ميريتش.

وذكر أن الأولوية ستعطى لبناء الأسوار التي سيتم فيها تقييم أجزاء من الحدود بشكل منفصل، ولوحظ أنه سيتم أيضًا زيادة الدوريات الحدودية في ميريتش.

وكان قد كشف وزير الهجرة واللجوء نوتيس ميتاراكيس، في مقابلة مع قناة SKAI الإذاعية الأسبوع الماضي، أنه سيتم تمديد السياج في منطقة ميريتش، على الحدود بين تركيا واليونان، بمقدار 80 كيلومترًا.

وكانت قد أقامت أثينا حاجزًا فولاذيًا بطول 40 كيلومترًا على الحدود البرية بين تركيا واليونان لمنع الهجرة غير النظامية، واكتملت عملية البناء في أغسطس 2021.