أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير دولي أن تركيا تعد واحدة من أسوأ 10 دول للعمال في عام 2022.

قيم التقرير السنوي التقليدي للاتحاد الدولي لنقابات العمال، حالة حقوق العمال في 148 دولة.

وبحسب التقرير، فإن سبب تصنيف تركيا ضمن أسوأ 10 دول، هو حظر الإضراب واعتقال النقابيين والكراهية المنهجية للنقابات.

وتم إعداد التقرير من خلال النظر في الممارسات المتعلقة بحقوق العمال والحياة العملية.

مكانة تركيا، باعتبارها واحدة من أسوأ 10 دول العام الماضي، لم تتغير في عام 2022.

وبحسب التقرير، فإن تركيا ضمن البلدان التي لا يمكن فيها ضمان حقوق العمال بسبب غياب مبدأ سيادة القانون، وتضم مجموعة تركيا، دولًا مثل العراق وإيران وباكستان والصين.

أما البلدان التي تتمتع بأفضل حقوق للعمال فهي: ألمانيا، النمسا، الدنمارك، فنلندا، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، النرويج والسويد.

وحذر تقرير الاتحاد الدولي للنقابات العمالية من ارتفاع معدلات التضخم والوضع الاقتصادي في العالم، وحذر من أن “حقوق العمال آخذة في الانهيار”.

ووصف الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات، شاران بورو، الوضع الاقتصادي العالمي بأنه أزمات متعددة وغير عادية، وأن العمال في طليعة هذه الأزمات.