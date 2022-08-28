أنقرة (زمان التركية) – زعم الصحفي التركي باريش ياركاداش، أن رئيسة حزب الجيد، ميرال أكشنار، تعارض ترشيح زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدارأوغلو، في الانتخابات الرئاسية القادمة.

ياركاداش البرلماني السابق عن حزب الشعب الجمهوري، قال ذلك خلال مشاركته برنامج على قناة “tv100” التركية.

وأوضح ياركاداش أنه على الرغم من أن كيليتشدار أوغلو يظهر في المقدمة كمرشح رئاسي مشترك لتحالف الأحزاب المعارضة الستة، إلا أن أكشنار لا ترغب في ترشيح كيليتشدارأوغلو.

يشار إلى أنه قبل أيام قليلة، أدلى أمين حزب الجيد في اسطنبول، بوغرا كافونجو بتصريح بخصوص مرشح الرئاسة حيث قال: “عمدة بلدية أنقرة منصور يافاش هو أكثر الأسماء التي تتردد ونعتقد أنه بالنسبة لميرال أكشنار هو أكثر شخص مناسب”.

وأضاف كافونجو: “منصور يافاش له وزن في الملعب. نرى ثقلًا في مصلحته، لا سيما في نقطة تفضيل الناخبين الذين انفصلوا عن تحالف الشعب -الحاكم- واستسلموا”.