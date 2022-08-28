أنقرة (زمان التركية) – حقق منتخب تركيا للكرة الطائرة بداية ناجحة لمباراته خلال بطولة العالم للكرة الطائرة التي تتشارك سلوفينيا وبولندا في تنظيمها.

وبعد نحو 24 عاما، نجح المنتخب التركي للكرة الطائرة في هزيمه منافسه الصيني بثلاثة مجموعات نظيفة، في أولى مباراته ضمن البطولة.

وسيلتقي المنتخب التركي في مباراته الثانية المقرر عقدها في 29 من الشهر الجاري بالمنتخب الإيطالي على أن يختتم المنتخب التركي مباراته ضمن دوري المجموعات بمباراته مع المنتخب الكندي، في 31 من الشهر الجاري.

وسيشهد دور الـ 16 من البطولة تنافس أفضل منتخبات التي ستختم دوري المجموعات في المراتب الأولى والثانية والثالثة ضمن المجموعات الستة التي تضمها البطولة.

وستقام مباريات دور الـ 16 في الفترة بين الرابع والسادس من سبتمبر/ أيلول الماضي، على أن تحتضن بولندا وسلوفينيا مباريات ربع النهائي في الفترة بين السابع والثامن من الشهر نفسه.

هذا وسيقام النهائي في 11 من سبتمبر/ أيلول القادم في بولندا.