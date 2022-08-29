أنقرة (زمان التركية) – نشر معهد الإحصاء التركية إحصاءات التجارة الخارجية لشهر يوليو حيث أظهرت ارتفاع عجز التجارة الخارجية بنسبة 147٪ سنويا ليصبح 10.69 مليار دولار.

أعلنت السلطات التركية عن بيانات التجارة الخارجية المؤقتة لشهر يوليو، والتي تم إنشاؤها بالتعاون مع معهد الإحصاء التركي ووزارة التجارة.

وعليه، في نطاق نظام التجارة العامة (GTS)، زادت الصادرات بنسبة 13.4 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وبلغت 18 ملياراً و 551 مليون دولار، فيما زادت الواردات بنسبة 41.4 في المائة لتصل إلى 29 ملياراً و 240 مليون دولار.

وارتفع عجز التجارة الخارجية بنسبة 147 في المائة في يوليو مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وبلغ 10 مليارات و 690 مليون دولار.

وانخفضت نسبة الصادرات إلى الواردات، والتي كانت 79.1 بالمئة في يوليو 2021، إلى 63.4 بالمئة الشهر الماضي.

وفي الفترة من يناير إلى يوليو، زادت الصادرات بنسبة 19.1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وبلغت 144 مليار 331 مليون دولار، فيما زادت الواردات بنسبة 40.7 في المائة لتصل إلى 206 مليارات و 508 ملايين دولار.

وزاد عجز التجارة الخارجية بنسبة 143.7 في المائة في الفترة من يناير إلى يوليو وارتفع إلى 62 مليارا و 177 مليون دولار.

وبينما كانت نسبة الصادرات إلى الواردات 82.6 في المائة في الفترة من يناير إلى يوليو 2021، فقد انخفضت إلى 69.9 في المائة في نفس الفترة من هذا العام.

وزادت الصادرات، باستثناء منتجات الطاقة والذهب غير النقدي، بنسبة 7.4 في المائة في يوليو من 15 مليار 665 مليون دولار إلى 16 مليار و 820 مليون دولار.

في يوليو، زادت الواردات باستثناء منتجات الطاقة والذهب غير النقدي بنسبة 19.3 في المائة من 16 مليار دولار و 560 مليون دولار إلى 19 مليار و 763 مليون دولار.

بلغ عجز التجارة الخارجية باستثناء منتجات الطاقة والذهب غير النقدي 2 مليار و 943 مليون دولار في يوليو.

ارتفع حجم التجارة الخارجية بنسبة 13.5٪ وبلغ 36 مليار 582 مليون دولار. وفي الشهر المذكور، سجلت نسبة الصادرات إلى الواردات باستثناء الطاقة والذهب 85.1 في المائة.