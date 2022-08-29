أنقرة (زمان التركية) – أعلنت تركيا أن ثلاث سفن محملة بالحبوب غادرت صباح اليوم الاثنين الموانئ الأوكرانية في إطار “صفقة الغذاء”.

أعلنت وزارة الدفاع التركية عبر صفحتها على تويتر: “تستمر شحنات الحبوب وفقا للخطة. صباح اليوم، غادرت 3 سفن أخرى محملة بالحبوب الموانئ الأوكرانية”.

يذكر أنه تم توقيع اتفاقيات متعددة في إسطنبول في 22 يوليو/ تموز فيما يخص رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.

ويشمل الاتفاق الأخير الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.