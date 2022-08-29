دمشق (زمان التركية) – صرح المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثنين أن قاعدتين عسكريتين تركيتين في حلب السورية تعرضتا لهجوم من قبل قوات كردية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات تابعة للجيش التركي قامت بالرد على الهجوم.

وكشف بيان المرصد السوري أن القاعدة العسكرية التركية في قرية صندف بريف مارع شمالي حلب، تعرضت لقصف مدفعي وصاروخي، بأكثر من 10 قذائف، مصدرها مناطق سيطرة القوات الكردية والنظام السوري في ريف حلب الشمالي.

وكذلك قال المرصد إن القاعدة العسكرية التركية في قرية كفرجنة بريف عفرين شمال غربي حلب، تعرضت أيضا مساء الأحد لقصف من مناطق انتشار القوات الكردية وحكومة بشار الأسد.

وأكد المرصد أن معظم القذائف الصاروخية سقطت على أطراف القاعدة التركية، أفضى إلى اندلاع حريق في حرش قرية كفرجنة، دون تقديم معلومات عن حجم الأضرار.

في حين أن القوات التركية ردت بقصف قرية الشيخ عيسى الواقعة ضمن مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام بريف حلب الشمالي، بأكثر من 25 قذيفة صاروخية ومدفعية، وفقا للمرصد السوري.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إن قرار بلاده بتأسيس منطقة آمنة على عمق 30 كيلومترا عند حدودها الجنوبية لا يزال قائمًا، مشيرًا إلى أن “حلقات الحزام الأمني ستتوحد قريبًا بتطهير المناطق الأخيرة التي يتواجد فيها حزب العمال الكردستاني في سوريا.