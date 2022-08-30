أنقرة (زمان التركية) – عاودت من جديد صحيفة التايمز البريطانية تسليط الضوء على دخول يخوت تقدر بمليارات الدولارات مملوكة لـ الأوليغارشية الروس المفروض عليهم عقوبات غربية، للسواحل التركية.

أفادت الصحيفة أن ثلاثة من اليخوت رست على بعد 20 ميل من سواحل مدينة بودروم الواقعة جنوب غرب تركيا، وأن نحو 9 يخوت خاصة بالأوليغارشية الروس على الأقل موجودة داخل المياه الإقليمية التركية بالبحرين المتوسط وإيجة.

وأضافت الصحيفة أن القيمة الإجمالية لليخوت الخاصة بالأوليغارشية الروس داخل تركيا تبلغ 2.5 مليار دولار.

وتتبعت الصحيفة المواقع السنوية لهذه اليخوت الفارهة، حيث أوضحت الصحيفة أن تلك اليخوت لم تكن داخل تركيا خلال التوقيت نفسه من العام السابق مشيرة إلى أن غالبية تلك اليخوت رست خلال العام الماضي في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان.

ولم يتم الإدلاء بأية تصريحات حول ما إن كان الأوليغارشية الروس على متن تلك اليخوت الفارهة أم لا.

هذا وذكرت الصحيفة البريطانية أن تزايد التقارب بين تركيا وروسيا يزيد من مخاوف الغرب مفيدة أن أحد اليخوت الفارهة يحمل اسم Pacific وتعود ملكيته إلى رجل الأعمال المقرب من الكرملين ليونيد ميخلسون، توجه من جزر الكاريبي إلى تركيا وتم إغلاق نظام الملاحة الخاصة به أثناء الرحلة.