أنقرة (زمان التركية) – قال البرلماني المعارض عن حزب العمال التركي، أحمد شيك، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيتم حله، وسيُحاكم أعضائه بتهمة الانتماء لتنظيم إجرامي، بعد تولي حكومة جديدة.

وخلال مشاركته في برنامج على قناة بموقع يوتيوب تحمل اسم (ميديا سكوب)، ذكر شيك أن حزب العدالة والتنمية لن يذكر كحزب سياسي بل كتنظيم إجرامي في زي حزب سياسي.

وأشار شيك إلى تراجع فرص حزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات المقبلة، قائلا: “لطالما نبهنا أعضاء حزب العدالة والتنمية من أن لا يحفروا قبورهم بأنفسهم. هذه أمور ستتحول إلى جرائم ستحاكمون عليها. الجميع يشعر أن الحزب الحاكم سيرحل خلال الانتخابات المقبلة”.

وشدد شيك على ضرورة محاكمة أعضاء الحزب الحاكم، مؤكدا أنهم لن يتركوا حتى لحزب العدالة والتنمية أو الحركة القومية، فرصة التحول إلى المعارضة.