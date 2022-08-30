أنقرة (زمان التركية) – صعد بشيكتاش، الذي حقق انتصاره الثالث بفوزه على دمير جروب سيفاسبور 3-1 في الأسبوع الرابع من الدوري التركي الممتاز، إلى الصدارة.

وفي المباراة التي أقيمت على ملعب فودافون بارك، سجل جاكسون موليكا الأهداف التي جلبت لفريق اللونين الأسود والأبيض 3 نقاط في الدقيقتين 12 و 42، وسجل وت ويجوروست الهدف الثالث في الدقيقة 29.

أما هدف سيفاسبور الوحيد سجله ضياء سابي في الدقيقة 86. لم يكن هناك هدف آخر في الدقائق المتبقية وفاز بشيكتاش بالمباراة 3-1.

وبهذه النتيجة، رفع بشيكتاش، الذي حقق انتصاره الثالث في الشوط الرابع في الدوري الممتاز، نقاطه إلى 10 وجلس على مقعد المتصدر بمعدل متوسط.

وعلى صعيد آخر، نجح كونيا سبور في هزيمة فناربهتشه بنتيجة 0/1. وسجل هدف المباراة الوحيد محمد دمير في الدقيقة 54.

وخلال المباراة تم طرد عادل ديمرباغ في الدقيقة 54.

ويحتل فناربهتشه المركز الخامس بإجمالي نقاط 7، أما كونيا سبور فيأتي في المركز الرابع.