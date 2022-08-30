أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي حديث أن 56.2٪ من الشعب التركي يرفض التصويت لحزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

أرتان أقصوي مدير مؤسسة “أقصوي”، كشف عن نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته المؤسسة مؤخرا.

ووفقا لنتائج استطلاع الرأي، فإن معدل أولئك الذين قالوا “لن أصوت أبدًا” و”لن أصوت” لحزب الشعب الجمهوري، 41.8 في المائة إجمالاً.

وذكر أن نسبة الذين يقولون “لن أصوت أبدا” و”لن أصوت” لحزب العدالة والتنمية، هي 56.2 في المائة.

وأضاف أقصوي: “61.2٪ قالوا لن أصوت لحزب الحركة القومية و 79.5٪ لحزب الشعوب الديمقراطي و 49.7٪ لحزب الجيد”.

وأشار أقصوي إلى أن حزب الشعب الجمهوري اليوم هو أفضل مثال على كيف يمكن أن يحصل العقلاني مقابل المتطرف على النتائج.

وتابع أقصوي: “أقول اليوم، حزب الشعب الجمهوري الذي دخل عامه المائة، لديه أدنى معارضة، وهو النجاح الكبير لإدارة حزب الشعب الجمهوري. أعتقد أن هذا هو أحد أهم العوامل التي ستحدد نتيجة الانتخابات الأولى”.

تشهد تركيا انتخابات برلمانية ورئاسية في يونيو المقبل، وتقول المعارضة إنه تصر على إزاحة أردوغان وحزبه من السطلة.